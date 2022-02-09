Дніпровські Wi-Fi дерева дали збій

Три таких встановили у місті ще у 2018 році. На Європейські площі, Січеславській Набережній та біля скверу Героїв. За задумом смарт дерева, саме так їх прозвали, мали б роздавати безкоштовний інтернет і заряджати телефони. Поруч на інноваційному стенді повинні були транслюватись відеоролики про Дніпро та соціальна реклама. Втім жителі почали нарікати на нефункціональність проєкту. Скільки ж на нього витратили бюджетних коштів та чи справді пристрої не працюють — дивіться у наступному сюжеті.

Високий металевий стовп, який прозвали Wi-Fi деревом. Він мав би роздавати безкоштовний інтернет жителям, а ще має декілька USB-портів для зарядки телефону. Поруч — смарт стенд, на якому, за планом, повинні були транслювати соцрекламу та різні ролики. Цей інноваційний проєкт міськрада Дніпра презентувала ще у 2018 році.

Та зараз у 2022 Wi-Fi дерево “підгниває”. Порти для зарядки телефонів заіржавіли, до Інтернету під’єднатися складно та і його швидкість бажає кращого. Виглядає все це не дуже привабливо.

Антон проходить повз цю конструкцію на Європейській площі майже щодня та жодного разу, розповідає, не користувався послугами цього деревця. Разом із ним ми намагалися під’єднатися до безкоштовного інтернету та всі спроби були марними.

Більшість опитаних нами людей або взагалі не знають, що це за конструкція, або скаржаться на її нефункціональність.

За час зйомки на смарт стенді ми також не побачили жодної реклами. За словами мешканців, колись на них транслювали футбольні матчі. А це те саме дерево і стенд тільки вже на другій локації — біля ракет, неподалік скверу Героїв. Можливо, тут я зможу зарядити телефон?

Такий “інноваційний комплект” є ще на Січеславській Набережній. На їх закупку з міського бюджету свого часу витратили 4 мільйони гривень! Чи можливо відремонтувати Wi-Fi дерева аби вони знову запрацювали — невідомо. В міськраді ж коментують так: подальша доля цих конструкцій наразі розглядається.