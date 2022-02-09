Мешканці Лівобережного-2 потерпають від засилля МАФів

Свіжа риба, м’ясо, яйця, побутова хімія й алкоголь. Товари на будь-який смак можна придбати у кіосках прямісінько під будинками на вулиці Терещенківський у Дніпрі. Однак переваги в цьому бачать не всі. Мешканці Лівобережного-2 потерпають від засилля торговельних точок. Тут, кажуть люди, їх занадто багато. З подробицями далі Софія Куценко.

Від маленьких МАФів до цілих торговельних комплексів. Вулиця Терещенківська, що на Лівобережному-2, потопає у кіосках. Тут їх так багато, кажуть місцеві, що це заважає жити.

Будівництво торговельних павільйонів тут – явище постійне. Точки продажу, розповідають місцеві мешканці, ростуть, як гриби. Вулиця Терещенківська вулиця поступово перетворюється на один суцільний ринок. Звісно, кіоски чи МАФи мають попит, однак їх вже занадто багато. Натомість розв’язувати реальні проблеми житлового масиву, скаржаться люди, ніхто не поспішає.

Люди неодноразово зверталися до міськради, аби територію впорядкували й облаштували тут хоча б невеликі зони відпочинку. Втім, кажуть: на вільних ділянках землі з’являються лише нові кіоски й обурюються, що гуляти тут залишається тільки по магазинах.

А ось цей паркан монолітом стоїть вже рік. Територію, переконують люди, відвели під будівництво чергового магазину. До цього тут була гірка, на якій взимку на санчатах каталися діти.

Кіосків тут настільки багато, що останнім часом їх будують впритул до житлових будинків. Ба більше, задля будівництва чергового кіоску вже неодноразово в жертву принесли багаторічні дерева. Їх, розповідають містяни просто спилюють. Роботи тривають майже цілодобово.

Не вплинула на роботу підрядників і наша знімальна група. Під пильним спостереженням відеокамери, чоловіки продовжували займатися своєю справою.

У міськраді кажуть: концентрація кіосків в районі й дійсно дещо завелика. З кожним підприємцем угоду укладають на рік. Після чого, мовляв, торговельну точку можуть прибрати.

Що ж стосується встановлення нових кіосків – угоди з підприємцями поки на розгляді у міськраді.