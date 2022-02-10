Монтажник, що постраждав у ДТП з автовежею, у тяжкому стані

10.02.2022 18:57

Один – у тяжкому стані в лікарні Мечникова, інший – з незначними травмами вдома. Мова про двох монтажників, які постраждали на Набережній Перемоги. Там фура зачепила ремонтне авто, внаслідок чого один із робітників упав з електропори з висоти 10 метрів. Про стан постраждалих та як ситуацію коментують у підрядній організації – далі у сюжеті.

Це кадри вчорашньої ДТП. Електромонтажники ремонтували вуличне освітлення на Набережній Перемоги, коли вантажівка на швидкості зіткнулася з підйомником. Внаслідок надзвичайної пригоди один із працівників випав з корзини (це приблизно висота 4-го поверху), а інший – зачепився за пасок безпеки та повис у повітрі.

38-річний чоловік, що впав із висоти 10 метрів, зараз  у лікарні Мечникова. Медики оцінюють його стан як тяжкий: він знаходиться у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Другого ж постраждалого втримав пасок безпеки, завдяки чому, кажуть лікарі, він отримав легкі травми.

Підрядна монтажно-будівельна компанія з виконання ремонтних робіт запевняє: електромонтажник був досвідчений, працював вже не один рік.

Водій вантажівки зараз співпрацює зі слідством, за словами поліції, він був тверезий. Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

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