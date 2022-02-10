У лікарні Мечникова залишаються двоє поранених нацгвардійців

10.02.2022 19:01

У відділенні інтенсивної терапії лікарні Мечникова залишаються двоє потерпілих, в яких на заводі “Південмаш” стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук. За словами медиків, їхній стан стабільний. Спостерігається позитивна динаміка до одужання. Нині вони проходять обстеження для подальших операцій. На Ігоря хірургічне втручання чекає вже сьогодні.

А от правоохоронців, які виклали в Інтернет відео розстрілу військовослужбовців, судитимуть. Про це під час засідання комітету Верховної Ради заявив заступник генерального прокурора Максим Якубовський. Проти дніпровських поліцейських відкрили кримінальне провадження щодо розголошення даних досудового розслідування. Хто конкретно оприлюднив відео – наразі невідомо. Однак це обіцяють з’ясувати у ході слідства.

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