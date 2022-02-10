У Дніпрі на вагоні дитячої залізниці підлітки намалювали велике графіті

Акт вандалізму вчасно помітили співробітники парку Лазаря Глоби. Наразі його намагаються ліквідувати. Як часто вагони залізниці, не тільки дитячої, страждають від рук вандалів та де корінь проблеми – розповість Софія Куценко.

Відео, на якому дніпровські підлітки обмальовують вагон дитячої залізниці, швидко облетіло всі соцмережі. На кадрах хлопці безжально нищать фасад фарбою з балончиків. Увесь “творчий” процес фіксують на телефони.

Зрештою на вагоні з’явились велетенські сірі літери на чорно-рожевому фоні. Через них не видно навіть вікон! У такому стані потяг простояв кілька днів. Однак залізничники вчасно помітили акт вандалізму і взялися ліквідовувати наслідки.

Зараз від графіті майже нічого не залишилось. Над зовнішнім виглядом вагону пораються працівники дитячої залізничної дороги. Відновлювати його, кажуть, дуже кропітка робота.

Увесь процес – доволі складний. Співробітникам парку все доводиться робити власноруч. Спочатку фарбу відтирають спеціальними розчинами. У важкодоступних місцях її відшкрібають. Часом вагони доводиться фарбувати наново, а це – чималі кошти.

Дитяча залізниця постійно страждає від вандалів, жаліються працівники. Вагони час від часу у прямому сенсі рятують від “мистецтва” горе-художників. Цього разу постраждав неексплуатаційний вагон, однак і його довелося відновлювати. Подібне трапляється і на справжній залізниці.

Пересічних містян обурюють такі дії. Певні: все через брак виховання.

А от психологи кажуть: у такий спосіб підлітки намагаються самоствердитися та привернути до себе увагу суспільства. Батькам радять: знайти спосіб спрямувати енергію дітей на корисніші заняття.

За такі дії дітей віком до чотирнадцяти років відповідальність несуть батьки.