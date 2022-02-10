Поліцейські з Дніпра викрали чоловіка та вимагали за нього викуп у 12 тисяч доларів

10.02.2022 19:06

Їх викрили та затримали у Києві. До столиці троє співробітників управління Дніпровського відділу поліції приїхали на завдання.Мали провести обшук у квартирі 29-річного чоловіка в рамках відкритого провадження. Натомість протиправно затримали. Після чого вимагали кошти, начебто, щоб закрити проти нього справу. Постраждалий зателефонував знайомим, останні передали готівку. В цей момент і були затримані недобросовісні поліцейські.

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