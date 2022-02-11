У Художньому музеї відкрилася виставка “Кам’яна спадщина в Європі”

11.02.2022 18:39

У Дніпровському Художньому музеї відбулася презентація виставки “Кам’яна спадщина в Європі”. Це сорок світлин французького майстра аналогової фотографії Фредеріка Шобена. На них – старовинні європейські фортеці. У Дніпрі проєкт реалізовано за ініціативи Центру Альянс Франсез та Генерального консульства Німеччини.

П’ять років фотограф Фредерік Шобен мандрував країнами Європи та Великою Британією з метою зробити серію світлин найдавніших фортець. На цій виставці 40 творів.

У Дніпрі виставку ініціювали центр Альянс Франсез і Консульство Німеччини. Побачивши дивовижні замки, й самі організатори емоцій не стримують.

Якщо прибрати романтику з цієї теми, то можна побачити в неї й натяк на сьогоднішні політичні обставини, вважають представники міськради Дніпра.

Під час створення низки світлин Фредерік Шобен вивчав архітектуру фортифікаційних споруд, перечитував Кафку і сам написав книгу. Він все глибше занурювався у філософію застиглої в камені історії.

Презентація виставки поєднала у собі приємні зустрічі та естетичні враження.
Побачити експозицію фотографій “Кам’яна спадщина в Європі” можна у Художньому музеї. Виставка працює до 13 березня.

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