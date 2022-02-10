Оформлення Е-лікарняного стає буденною справою

10.02.2022 18:42

Україна продовжує зменшувати паперовий обіг документів. Програма оформлення електронних лікарняних донедавна працювала в тестовому режимі. Відтепер процедура стає буденною справою. Паперовий листок непрацездатності медики виписуватимуть тільки у разі неможливості сформувати Е-лікарняний.

Світлана Стасішина має респіраторне захворювання. Прийшла до сімейної лікарки на огляд й вирішила оформити лікарняний. Та вже за новими правилами – відтепер документ доступний в електронному вигляді. Оформлюють його у Пенсійному фонді, видає лікар.

Пацієнту надходить смс-повідомлення з номером його лікарняного документу. Його будь-коли можна переглянути в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду.

Роботодавець також може перевірити інформацію про Е-лікарняний підлеглого — в електронному кабінеті страхувальника на сайті Пенсійного фонду. Пан Олександр вже скористався послугою такого листка непрацездатності.

Людмила Михайлівна не часто звертається до сервісу електронних послуг. В оформленні лікарняного у такий спосіб бачить для себе багато позитивних моментів.

Для того, аби система оформлення електронних документів працювала безперебійно, в медичний центр закупили 50 комп’ютерів. Лікарі поступово опановують нову програму.

У тестовому режимі система електронного лікарняного працює з першого жовтня минулого року. За цей час послугою скористалися понад 8 тисяч громадян.

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