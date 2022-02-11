Відбулися дитячі змагання з автомодулювання

Формула-1, ретроавтівки та вантажівки. Маленькі копії цих та інших автомобілів можна було побачити на обласному етапі всеукраїнських змагань з автомодельного спорту.Діти з різних міст приїхали, аби продемонструвати свої вміння. В атмосфері драйву та емоцій побувала Поліна Паламарчук.

Так розпочався обласний етап Всеукраїнських змагань з автомодельного спорту. В ньому беруть участь діти від 8 до 14 років.

Ален знає всі різновиди автівок. З 7 років займається у позашкільному гуртку. Ділиться: найбільше подобається відчуття драйву при перегонах.

Сьогодні хлопець вдруге на подібних змаганнях і ретельно готується до заїзду: перевіряє усі контакти та правильність складання машини. Помітно, що, навіть попри ретельну підготовку, хвилюється.

Поліна сьогодні єдина дівчинка серед учасників. Автомоделюванням захоплюється 4 роки. Розповідає: подобається нестандартний підхід до конструювання та можливість створити щось своє. Впевнена у своїх силах, адже довго готувалася та має великий досвід. Її секрет впевненості – жага до перемоги.

Кожна модель по-своєму особлива і неповторна. Понад 6 місяців – від креслення до першого виходу на трасу діти складають машинки. Тренери зазначають: вартість одної коливається від 200 гривень до 2 тисяч.

За словами організаторів, траса, на якій проходять змагання – найбільша у східній Україні. У різних категоріях змагаються більш як 35 дітей із Дніпра, Нікополя, Павлограду та Жовтих Вод.

Змагання проходять вже понад 20 років. Головна мета, зазначають організатори, навчити дітей працювати в команді та критично мислити.