У Дніпрі відбувся автопробіг проти тотальної фіскалізації

У Дніпрі відбувся автопробіг підприємців. Вони вкотре спробували привернути увагу влади до проблем малого і середнього бізнесу. Скаржаться: від нововведень вони на межі банкрутства. Нагадаємо, в Україні з початку року набув чинності закон згідно з яким використання касових апаратів стає обов’язковим для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють розрахункові операції.

Із самого ранку на майданчику біля одного з торговельних центрів збираються підприємці. Слідом за іншими містами автопробіг влаштовують і у Дніпрі. У такий спосіб його учасники знову виступають проти тотальної фіскалізації, тобто використання касових апаратів.

До Дніпра з’їхалися підприємці з усієї області. Кажуть: мовчати не будуть. Адже нововведення потребують додаткових витрат, від яких вони просто збанкрутують. Вже зараз, кажуть підприємці, є такі, хто не витримує додаткового фінансового навантаження, тому змушені закривати бізнес. І такі випадки не поодинокі.

Підприємці запевняють, що працюють “у білу”, справно сплачують податки й не розуміють – чому їм ускладнюють роботу. Учаснику автопробігу наголошують, їхні вимоги – прийняти законопроєкт 5866 чи 5866-1, які вже давно знаходяться у Верховній раді.

Аби вкотре донести свою позицію та привернути увагу до проблем малого та середнього бізнесу, колона із пів сотні автівок вирушила вулицями Дніпра.

Підприємці кажуть: на цьому не зупиняться. 17 лютого планують зібратися на всеукраїнську акцію під стінами Верховної ради.