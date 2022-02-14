Поранені Артемієм Рябчуком нацгвардійці поступово одужують

Після виписки з лікарні Мечникова на поранених чекає реабілітація. А ось у 22-річної Жанни Шарової, яка була у найтяжчому стані, попереду ще кілька операцій

У хлопця позаду кілька операцій, і нині він на шляху до одужання. Владислав – один з нацгвардійців, яких у ніч на 27 січня розстріляв Артемій Рябчук. Лікарі кажуть, поранення, які він отримав, поступово загоюються, тож найближчим часом його мають виписати.

А ще три тижні тому він був у тяжкому стані. Як фізично, так і психологічно. Ті страшні події, каже хлопець, були, наче страшний сон. Чому Артемій так вчинив – не розуміє і досі. Жодних конфліктів між солдатами Владислав не пригадує. З Артемієм він непогано спілкувався і в той день нічого не віщувало трагедії.

Про подальше майбутнє хлопець поки не загадує. Зараз на нього чекає реабілітація. Питання – чи повернеться він на службу, поки відкрите.

Ще один поранений нацгвардієць також впевнено йде до одужання. Його вже перевели з реанімації.

22-річна нацгвардійка Жанна Шарова – постраждала найбільше. Тож і ситуація у неї

найскладніша. Лікарям вдалося неможливе – вони врятували дівчині життя. Та попереду на неї чекає ще кілька операцій.

Лікарі Мечникова зробили найголовніше – врятували життя пораненим. Далі за їхню реабілітацію візьмуться у госпіталі МВС.