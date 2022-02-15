Міський голова Борис Філатов підписав рішення про створення Центру територіальної оборони

У Дніпрі створять Центр територіальної оборони. На це з бюджету міста виділять 100 мільйонів гривень.



Планують зробити сучасний комплекс, де військові, резервісти та добровольці зможуть удосконалювати свої навички. Йдеться також про облаштування полігонів для вогневої, тактичної, медичної підготовки, курсів виживання, тирів та смуги перешкод. Згодом Центр тероборони має стати осередком військового вишколу для всіх, хто цього прагне. Керуватиме процесом голова Громадської ради Геннадій Корбан.