Чотирнадцятого лютого у світі відзначається День Святого Валентина

14.02.2022 17:38

Чотирнадцятого лютого у світі відзначається День закоханих. Традиційно на честь свята пари обмінюються подарунками та червоними валентинками. Звідки пішли такі традиції та чи додержуються їх дніпряни?

Історія свята розпочалася понад п’ятнадцять століть тому. За легендою, священник Валентин одружував римських військових. Що на той час було незаконно. Коли все викрилось, імператор Клавдій наказав стратити чоловіка. Своєї смерті Валентин чекав за ґратами, де закохався у доньку тюремника. Перед стратою він залишив для неї невеличкий лист і підписав…

Традиція підписувати валентинки існує і досі. А от свято набуло більш комерційної складової. Зокрема, в Європі та Америці напередодні саме чотирнадцятого лютого робляться найкоштовніші покупки. Серед найпопулярнішого, звісно, дорогі автівки, прикраси та походи в ресторани. Все, аби здивувати свою половинку. Попри це, романтика і досі – основа цього дня. Психологи радять його відзначати всім.

Чотирнадцяте лютого – особливий день для Семена та Олени. Відзначають його закохані щоразу по-різному. Торік, наприклад, був похід у тир. Цьогоріч плани не менш цікаві.

Семен та Олена вже давно разом, але романтика у їхніх стосунках не зникла. Запорука успіху, зізнаються, у взаємоповазі, підтримці та спільних поглядах на життя.

Важливо мати й спільні інтереси. У Семена та Олени – це танці. Саме вони колись і звели цю пару. Та спочатку Олена неохоче приймала залицяння. Однак, Семен був турботливий та наполегливий. І, зрештою, доволі швидко освідчився.

На заповітне “так” чоловік терпляче чекав понад пів року. Олена каже: це – стовідсотково її доля. Зізнається: їхні стосунки не ідеальні, але у тому і суть.

Кожен День закоханих для подружжя – гарний привід висловити свою любов. Це свято, до речі, останніми роками становиться все популярнішим.

А якщо у вас немає пари, свято все одно можна відзначити. Наприклад, у родинному колі.

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