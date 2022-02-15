Людей похилого віку навчали, як вберегтися від шахрайства

15.02.2022 17:38

Виграш у лотерею, дзвінки з банків та видурювання грошей у соцмережах. Більш активними й винахідливими стають останнім часом шахраї. Третина жертв махінаторів – це люди похилого віку. Як не дати себе ошукати й не залишитися без заощаджень – розповідали у Дніпрі на лекції, що організували саме для людей пенсійного віку.

Таких дзвінків пані Тетяна отримувала декілька. В подібних випадках, радять фахівці, слід одразу телефонувати родичу, про якого йдеться, і перевіряти – чи дійна інформація. Часто шахраї представляються і працівниками банківської структури.

І це найголовніше правило. В таких випадках треба мати чіткий алгоритм дій.

Як убезпечити себе від шахраїв та навчитися правильно поводитись в критичних, або підозрілих ситуаціях. Все це роз’яснювали на лекції, яка допоможе людям золотого віку стати більш освідченими та підготовленими.

Якщо ж вже потрапили у халепу, то варто звернутись до поліції.

Утім, дехто вже на власному досвіді навчився, як спілкуватись з шахраями.

Пані Ганна вирішила, що ефект несподіванки для телефонних шахраїв – це найкращий захист.

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