12 мініскульпутуру презентували у Дніпрі

Колекція мініскульптур у Дніпрі збільшується. Проєкт “Відчуй Дніпро” презентував 12-у пам’ятку, яку присвятили видатному мешканцю нашого міста скульптору Вадиму Сідуру.

Бронзова скульптура присвячена нашому геніальному земляку – скульптору Вадиму Сідуру. Колись він навчався у школі № 33. Тут вже знаходиться музей його творчості.

А тепер буде й зображення – скульптуру зробили, надихаючись однією з відомих гравюр Сідура.

Гарнік Хачатарян втілив у життя не один проєкт. Мініскульптура “Муза Вадима Сідура” – одна з них, але, як запевняє митець, не остання.

Кожна мініскульптурка, що останнім часом з’явилася у Дніпрі має свою легенду. Ця, наприклад, може допомогти творчим людям у роботі.

У Дніпрі створили туристичний маршрут, що веде від однієї мініскульптури – до іншої. Щоб побачити їх всі, знадобиться 2 години.

Нова бронзова мініскульптура – частина проєкту “Відчуй Дніпро”. Його мета підвищити культурну та туристичну привабливість міста. Найближчим часом планується відкриття ще 4 бронзових символів.