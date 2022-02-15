Проспект Івана Мазепи потопає в ямах та вибоїнах

15.02.2022 16:11

На пішохідній зоні – глибокі ями, а на проїжджій частині – асфальт пішов хвилями. Так виглядає проспект Івана Мазепи в районі Київського ринку. Долати цю ділянку складно як пішки, так і автівкою.Ця дорога – єдина, що сполучає віддалений житловий масив із середмістям Дніпра. Тут цілодобово велика концентрація автівок. Постійно курсує громадський і легковий транспорт. А ще – багатотонні машини, які їдуть у бік Кривого Рогу. Саме вони, скаржаться люди, і розбивають дорожнє покриття.

Кілька років тому проспект капітально ремонтували. Тоді навіть частково обмежили рух. Та коли його поновили  дорога почали псуватися знову. А зараз навантаженість на автошлях у кілька разів збільшилась у зв’язку з будівництвом об’їзної. Тепер проспект Мазепи – єдина транзитна дорога. Найбільше від великого трафіку страждає ділянка біля Київського ринку. Тут, кажуть водії, неодноразово пошкоджували свої автівки.

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