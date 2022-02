Дніпро відвідали члени Наглядової Ради Ялтинської Європейської Стратегії- (YES)

Члени наглядової ради YES, що приїхали у Дніпро задля підтримки українців, зустрілися зі студентами, зокрема стипендіатами програми Zavtra.UA. Організація YES створена, щоб допомоги Україні адаптуватись у європейській спільноті. Вже понад 15 років YES виступає ініціатором діалогу між лідерами України, ЄС, США, Російської Федерації та інших частин світу.

Студенти слухали, брали участь в дискусії, відповідали на питання гостей.

У музеї АТО гості відвідали експозицію, вшанували пам’ять захисників нашої країни.

Після перегляду фільму про захист Дніпропетровщини від російської агресії, гості висловили свою підтримку дніпрянам і всім українцям.

Один з ініціаторів створення Першого Музею АТО, учасник бойових дій Павло Хазан розповів гостям про рішучість жителів України у протистоянні агресії.

Ініціатор візиту європейських політиків в Україну Віктор Пінчук запевнив, що він та його фінансові партнери не залишать країну у важкий та важливий момент.

Міський голова Борис Філатов висловив слова подяки за підтримку у складний час.

Члени Наглядової Ради YES розкажуть про свої враження від візиту до Дніпра на 58-мій Мюнхенській конференції з безпеки. Вона пройде з 18 по 20 лютого у форматі реального спілкування. У суботу 19 лютого Фонд Віктора Пінчука та YES проведуть у рамках конференції Український Ланч.