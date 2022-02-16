Екзотичні гіппеаструми розквітли в Ботанічному саду ДНУ ім. Гончара

Пухнасті та звичайні, малинові та яскраво червоні: у ботанічному саду ДНУ різнобарв’я гіппеаструмів. Це цибулинна рослина, яка у природі найчастіше зустрічається в Бразилії, Болівії та Перу. Ботсад ДНУ унікальний для тутешніх місць, рослину в ньому вирощують вже кілька років.

Всього налічується більше як 80 сортів гіппеаструмів. Вони відрізняються забарвленням бутонів і кольором листя, яке може бути від яскраво-зеленого до насиченого з червоним відтінком. Квітне рослина один раз на рік й усього лише 2-3 дні.

Попит на цю диво-квітку неабиякий: покупці обирають її за невибагливість в утриманні та гарний вигляд.

Відвідувачі ботанічного саду в захваті від екзотичної квітки.

Дніпряни також можуть придбати собі гіппеаструми. Купити її можна у будні з 8:00 до 15:00 у теплиці лабораторії рослинництва вишу.