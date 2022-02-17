Представники Наглядової Ради Ялтинської Європейської стратегії зустрілися з трудовим колективом заводу Інтерпайп Сталь

Інтерпайп Сталь – перший побудований «з нуля» завод за часів Незалежності України. Виробництво – сучасне та повністю екологічне. Пройтися цехами підприємства – унікальна можливість. Екскурсію найбільшим електросталеплавильним комплексом провели для членів Наглядової Ради Ялтинської Європейської стратегії. Після її представники поспілкувалися з трудовим колективом заводу. У рамках брифінгу обговорили актуальні для нашої держави питання. Зокрема, загрозу вторгнення з боку Росії.

Підстав для паніки немає. У цьому особисто переконаний засновник Наглядової Ради Ялтинської Європейської стратегії Віктор Пінчук.

Своєю чергою, працівники Інтерпайп Сталі озвучили власну позицію щодо ситуації в Україні. Люди рішуче налаштовані захищати Батьківщину.

Робота на підприємстві продовжується! Спроба дестабілізувати ситуацію в країні жодним чином не вплинула на виробництво.

Візит представників Наглядової Ради Ялтинської Європейської стратегії вніс прозорість навколо політичної ситуації та заспокоїв людей, кажуть керівники заводу.