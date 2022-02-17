Дніпровці борються з рекламними оголошеннями

Від середмістя до віддалених житломасивів. Дніпро геть увесь заліплений рекламними листівками. Фасади, зупинки, опори та паркани – рекламодавці безсоромно приклеюють оголошення, де заманеться. Це порушує закон та псує загальний вигляд міста. Спеціальна інспекція виписує за це штрафи. Вулиці Дніпра рясніють рекламними листівками: на електроопорах, фасадах будівель, зупинках громадського транспорту. Жителі скаржаться: у середмісті такі оголошення на кожному кроці. Обліплені рекламними листівками поверхні порушують правила благоустрою. Тих, кого спіймають за цією справою, обов’язково оштрафують, кажуть у міськраді.

Порушників виявляє спеціальна інспекція міськради. Запевняють, що незаконне розклеювання фіксують кожного дня.

Від діяльності “рекламних вандалів” страждають і житлові масиви. Хоча у міськраді намагаються впорядкувати розміщення оголошень.

Ось так виглядають інформаційні дошки, надані одному з ОСББ у центрі міста. Вони дійсно виглядають охайно, проте щоб ними скористатися – розповсюджувачам реклами спочатку треба потрапити до під’їзду. В кого не виходить, ті залишають оголошення на фасаді будівлі.

Наразі мешканці винайшли дієвий спосіб боротися із порушниками самотужки.

У 2021 році за нелегальне розклеювання оголошень у Дніпрі складено майже 150 адмінпротоколів.