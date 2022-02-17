Дніпровці борються з рекламними оголошеннями

17.02.2022 17:39

Від середмістя до віддалених житломасивів. Дніпро геть увесь заліплений рекламними листівками. Фасади, зупинки, опори та паркани – рекламодавці безсоромно приклеюють оголошення, де заманеться. Це порушує закон та псує загальний вигляд міста. Спеціальна інспекція виписує за це штрафи. Вулиці Дніпра рясніють рекламними листівками: на електроопорах, фасадах будівель, зупинках громадського транспорту. Жителі скаржаться: у середмісті такі оголошення на кожному кроці. Обліплені рекламними листівками поверхні порушують правила благоустрою. Тих, кого спіймають за цією справою, обов’язково оштрафують, кажуть у міськраді.

Порушників виявляє спеціальна інспекція міськради. Запевняють, що незаконне розклеювання фіксують кожного дня.

Від діяльності “рекламних вандалів” страждають і житлові масиви. Хоча у міськраді намагаються впорядкувати розміщення оголошень.

Ось так виглядають інформаційні дошки, надані одному з ОСББ у центрі міста. Вони дійсно виглядають охайно, проте щоб ними скористатися – розповсюджувачам реклами спочатку треба потрапити до під’їзду. В кого не виходить, ті залишають оголошення на фасаді будівлі.

Наразі мешканці винайшли дієвий спосіб боротися із порушниками самотужки.

У 2021 році за нелегальне розклеювання оголошень у Дніпрі складено майже 150 адмінпротоколів.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Конфлікт у медзакладі: лікарка відмовила пацієнтці у прийомі

17.02.2022 17:07

До Дніпра прибув потяг Єднання

17.02.2022 16:39

Масштабне заліснення на Дніпропетровщині

17.02.2022 16:03

В Україні зросте ціна на хліб

17.02.2022 15:40

Представники Наглядової Ради Ялтинської Європейської стратегії зустрілися з трудовим колективом заводу Інтерпайп Сталь

17.02.2022 11:57

Дніпро відвідали члени Наглядової Ради Ялтинської Європейської Стратегії- (YES)

16.02.2022 18:05
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com