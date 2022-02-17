Вживані трамваї з Європи чи нові українські?

Що економніше: закуповувати вживані трамваї після капремонту в Європі чи нові – в Україні? У Дніпровському депо виступають за вживані, так звані “лейпцизькі” вагони. Наполягають, що одна з основних переваг – система, яка дозволяє суттєво економити електроенергію під час роботи трамваїв на маршрутах. Так працює так званий “секонд- хенд” трамвай з Лейпцига. Ці вагони пройшли повну модернізацію на батьківщині. Парк електротранспорту в Дніпрі давно потребує оновлення. У депо номер 3 розповідають: із двохсот п’ятдесяти старих вагонів замінили тільки п’ятдесят. Їх придбали з 2019 по 2021 рік.

Трамваї, придбані у Лейпцигу, також оснащені автоматичною системою безпеки, яка не дозволить водієві поїхати, якщо двері не повністю зачинені.

Їх також називають “трамваї, що повертають використану електроенергію”. Це можливо завдяки системі рекуперації: вагон під час гальмування через сучасну електронну систему повертає енергію до контактної мережі і нею живляться інші вагони на лінії.

У планах на 2022 рік – модернізація тягових підстанцій та встановлення спеціальних пристроїв для більш ефективного використання енергоощадних систем. Крім того, в депо чекають на наступну партію трамваїв – сесія міської ради виділила кошти на придбання ще 26 вагонів з Лейпцига.