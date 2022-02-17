Конфлікт у медзакладі: лікарка відмовила пацієнтці у прийомі

З гострими болями відмовили у прийомі. З направленням від сімейного лікаря жінка прийшла до невропатолога, а та просто перед носом зачинила двері. На щастя, хвора була не одна. Її син намагався з’ясувати ситуацію та з цього нічого не вийшло. Тож людям довелося їхати у приватну лікарню. Це Ірина Миронівна, вона потребувала термінової консультації та допомоги невропатолога, якої в міській лікарні так і не отримала. В неї був гострий біль у спині. Тож пані Ірина звернулася до свого сімейного лікаря. Остання виписала два направлення до різних фахівців, у різних медустановах.

Разом з Іриною був її син, який не розумів, чому лікарка навідріз відмовила матері. Оскільки та потребувала термінової допомоги. Момент спілкування з невропатологом Геннадій зафіксував на камеру.

Чоловік, як і його мати, так і не отримали чіткої відповіді від лікаря чому їх відмовились приймати.

У решті Геннадій відвіз пані Ірину до приватної клініки. Тим часом невропатолог Ольга Валеріївна коментує ситуацію так: пацієнтка не була до неї записана. Якщо в людини гострий біль, слід викликати швидку або ж йти до сімейного лікаря. Й саме він має надати першу допомогу, а вже потім спрямовувати до профільних спеціалістів.

Ще лікарка стверджує: діяла за протоколом. І вільних місць у записі до неї не було.

Спеціалісти в НСЗУ пояснюють ситуацію – якщо це плановий візит, звісно, треба заздалегідь записатися до профільного фахівця. Якщо той не може вас прийняти — можна звернутися до будь-якого іншого лікаря, в будь-якій медичній установі.

А краще не зволікати й викликати швидку, тим паче якщо біль гострий. Тоді в медзакладі зобов’язані негайно надати допомогу без направлень і будь-яких талонів. Аби розумітися на цій темі й знати права пацієнта й медиків — можете з ними ознайомитись на сайті НСЗУ.