У Дніпрі вшанували, загиблих у боях за Дебальцеве

7-а річниця минула з однієї найтрагічніших сторінОк нашої країни. Щоб захопити місто взимку 2015-го року російські окупанти застосували масовані удари артилерії та піхоти. Після місяця запеклих боїв, 18 лютого українські військові залишили місто та відступили на Світлодарську дугу. Тож саме у цей день вшановують пам’ять полеглих і несуть до меморіалів квіти.Духовенство відспівало панахиду за військовими, що загинули під час боїв за Дебальцеве. Пролунав державний гімн у виконанні оркестру.

Військові, ветерани АТО й ООС, представники влади та звичайні громадяни поклали квіти до меморіалу полеглим героям. Бої за Дебальцеве розпочались все 21-го січня і тривало до 18-го лютого у 2015 році. Російські окупанти прагнули захопити важливий залізничний вузол за будь-яку ціну. І вранці 17-го лютого армія агресора просунулася вглиб міста і штурмувала табір сил АТО. За даними Генштабу, тоді загинуло 110 українських військових, з них 33 мешканцы Дніпропетровщини. Ще 270 бійців були поранені.

Тоді українські військові вирішили відступити й понад 2,5 тисячі військовослужбовців залишили плацдарм у Дебальцевому.

Відступ української армії з Дебальцевого не став для неї повторенням катастрофи Іловайська. Через пів року російські окупанти спробували продовжити наступ й штурмували Мар’їнку, утім невдало.