Завершився перший етап конкурсу «Досліди це – негайно»

Майже 400 школярів з усієї України взяли участь у конкурсі дослідницьких відео «Досліди це негайно». Його проводить промислова компанія ІНТЕРПАЙП, Дніпровський національний університет та проєкт СТЕМ на Дніпрі. Діти самостійно або разом з друзями експериментували та досліджували природньо-наукові явища.

Явище космосу, найпростіший електродвигун, неньютонівська рідина, візуалізація звуку, фараонова змія, фігури Ліссажу – це лише невелика частина досліджень, поданих на конкурс школярами. Аби подати роботу на конкурс діти самотужки провели маленькі наукові роботи, чимало попрацювали над змістом та оформленням відео.

Підтримка «Досліди це негайно» – послідовний крок ІНТЕРПАЙП у роботі з розвитку екосистеми технічної освіти в регіоні. В компанії вважають, що дітей до науки найкраще заохочують цікаві сучасні формати отримання знань.

Карина Новік приїхала з Перещепиного. Вона вперше брала участь у конкурсі й була єдиною учасницею від свого міста.

Наразі стартував другий етап конкурсу, який триватиме до 30 квітня. Тож організатори очікують на нові роботи від школярів. На другому етапі виділено окрему конкурсну категорію для учасників з Дніпропетровської області – «Досліди разом із вчителем». Три її переможці отримають по 30 тисяч гривень на придбання обладнання для шкільних лабораторій. Деталі є на сторінці “Досліди це негайно” у мережі фейсбук.