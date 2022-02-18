Зміни в організації інклюзивного навчання

Фахівці діляться своїми доробками з батьками малечі, що потребує особливих освітніх умов. Адже мати й батько тепер можуть отримати офіційний статус – асистента. Людмила Захарова мама дитини з аутизмом. Вона розробила й втілює свій метод соціалізації шестирічного сина. Серед іншого створила набір таких карток. І на практиці вже довела їх користь. Після двотижневих курсів, Людмила супроводжує свою дитину як соціальний робітник – асистент. Тобто, крім своїх розробок, отримала додаткові методики й впевненість в комфортному стані дитини.

Послуга асистентів для педагогів та асистентів для дітей офіційно діє з 2020 року. Зараз вже можливо ділитися досвідом, а також необхідно слідкувати за новими нормативами. Для цього й влаштували семінар для фахівців залучених до інклюзивного навчання дітей.

Диференційний підхід до різних вікових груп розподілений на п’ять рівнів. На першому – дитині не надається асистент, заклад сам створює умови для навчання. На наступних вже підключаються асистенти.

Аби отримати сертифікат асистента, треба звернутися до Дніпровського центру соціальних служб. Зараз там працевлаштовані п’ятнадцять фахівців, більша частина з яких – матері дітей з інклюзією.