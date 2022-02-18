Майже тиждень мешканці Краснопілля живуть без газу

Постачання блакитного палива призупинили в майже півтори тисячі будинках. А це – половина району. Люди обурені свавіллям газовиків та вимагають терміново відновити газопостачання. Від газу напряму залежить життя людей. Вони не можуть ані приготувати їжу, ані помитися. І при цьому, температура в оселях не підіймається вище десяти градусів тепла. Аби хоча б якось вижити, людям доводиться використовувати електроприлади. Через це перенавантажуються мережі і часто зникає світло.

У Дніпрогазі кажуть: частково обмежити постачання довелося, бо спрацювала автоматики безпеки на розподільному пункті. Аби його відновити, газовикам необхідно перевірити обладнання в усіх будинках. Крім того, у домоволодіннях потрібно відключити вимикаючі пристрої, аби перевірити герметичність системи. Зараз тисяча сто будинків вже обстежені. Але не всі відчиняють двері газовикам.

Однак, місцеві у такі пояснення не вірять. Кажуть: аналогічна ситуація у Краснопіллі була і у 2018. Тоді на перепідключення газу довелося чекати аж чотири місяці. Цього разу стільки терпіти не планують та готові на радикальні дії.

Водночас газовики запевняють: роблять усе можливе, аби нарешті повернути газопостачання.

На тепер газопостачання відновили у півтора десятка будинків. Найближчим часом паливо з’явиться ще у сотні домоволодінь. Інших споживачів – обіцяють перепідключати поступово, найближчим часом.

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