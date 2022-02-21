Близько тисячі дніпрян взяли участь у Марші Єдності

Близько тисячі містян пройшли головним проспектом Дніпра у суботу – вони взяли участь у Марші Єдності. Його мета – показати готовність громадян боронити країну від агресора разом з іншими регіонами. Такі марші відбулися і в інших великих містах України. Про патріотичну ходу – дивіться далі.

У суботу біля Музею АТО зібралося близько тисячі дніпрян з національною символікою. Всі вони долучилися до участі в Марші Єдності, аби показати всьому світу, що Дніпро – частина України.

Організатори акції – фанати футбольного клубу Дніпро. Кажуть: планували цей марш здебільшого як локальний захід. Тож вражені кількістю охочих взяти участь у марші.

У ході взяли участь військові, які пройшли бойові дії у 2014-2015 роках. Кажуть, агресора не бояться і начищають рушниці. Перед початком маршу всі разом заспівали гімн. Духовенство – відправило молебень за Україну.

З невеликою затримкою учасники маршу вирушили вниз проспектом Яворницького. Під час Маршу Єдності частково було перекрито центральний проспект. Колону демонстрантів супроводжували співробітники поліції. Хода тривала близько двох годин.