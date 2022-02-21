Гурт “GUTEN ABEND” об’єднує людей поважного віку, які співають українською та німецькою

Майже половині мов світу загрожує зникнення. На думку фахівців, це трапляється коли ними перестають спілкуватися. 21 лютого у світі відзначають День рідної мови. Дніпро – багатонаціональне місто. Про людей інших народностей, що розмовляють українською та не забувають рідної мови, – далі у сюжеті.

За статистикою, в Дніпропетровській області мешкає 80% українців, 17 % росіян, менше відсотка білорусів, євреїв, вірмен та азербайджанців.

Так історично склалося, що в повсякденному житті російською мовою розмовляють 80% населення. Українською вільно говорять 40%, добре, але з помилками 30%.

Кількість тих, хто почав вивчати українську мову свідомо, збільшилась після Революції Гідності. Юлія Курочкіна – волонтерка і телеведуча. Вона – одна з тих, для кого мова стала політичним маркером.

Бережуть і шанують українську мову і культуру члени діаспори. У дніпровській бібліотеці Маккейна у вільному доступі є унікальні екземпляри видання, що передав колекціонер з Америки українського походження Мірко Пилишенко.

Співак, музикант та викладач іспанської мови Мігель Анхель Ектор Вега приїхав до Дніпра з Куби. Отримав українське громадянство й вивчає державну мову. Рідну іспанську не забуває, при нагоді допомагає опанувати її іншим.

Фрау Неллі Грігер із сім’ї німців, що переїхали в Україну ще за часів Катерини другої. Та згодом родина зазнала вигнання до Казахстану. І тільки у віці 84 років жінка почала вивчати рідну німецьку мову.

Німецьку мову фрау Неллі опановує у вокальному гурті “GUTEN ABEND”. Його керівниця Ельвіра Соловйова вчить колежанок співати українською, латинською та німецькою.

Всі учасники ансамблю – люди поважного віку. Філологиня Лідія Арлекінова певна: у вивченні мов не може існувати вікових обмежень.

То ж вивчаймо мови державні й рідні. Як казав німецький філософ Гете :”Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина”.