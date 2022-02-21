В Дніпрі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

21.02.2022 18:38

Покладання квітів, відеоінсталяція та флешмоб. В Дніпрі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. На Європейській площі встановили 5 екранів, на яких показали хроніку подій Майдану, а молодь утворила живий трикутник на знак єдності. Докладніше – далі.

Понад сотня загиблих, тисячі поранених. У Дніпрі шанують пам’ять полеглих учасників Революції Гідності. До алеї Небесної сотні квіти несуть представники влади, духовенство, військовослужбовці й небайдужі містяни.

На Європейській площі пройшла акція «Пам’ятайте їхні імена». Там встановили 5 екранів. Дніпрянам показали хроніку подій Майдану в лютому 2014 року, світлини загиблих Героїв та розповіли стислу біографію кожного з них.

У патріотичному флешмобі взяли участь близько 50 представників Молодіжної ради Дніпра. Під час відеоінсталяції вони утворили живий трикутник, який символізує єдність. У руках кожен тримав аркуші з іменами Героїв Небесної Сотні.

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