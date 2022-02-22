Вокалістки з Дніпра перемогли у всеукраїнському фестивалі “Ти – зірка”

Юні вокалістки з Дніпра привезли додому нагороди всеукраїнського фестивалю “Ти – зірка”, який проходив у столиці. Дівчата тільки почали навчатися вокалу в артколеджі, а їхні здібності вже відзначають відомі майстри сцени. З вокалістками поспілкувалася наша Олена Городецька.

Студентка другого курсу вокального відділення коледжу культури Дар’я Шевченко – переможниця Всеукраїнського фестивалю творчості “Ти – зірка”. У планах – все своє життя присвятити співу. Хоча до музичної школи пішла не дуже рано.

Тетяна Тогобецька не тільки гарно співає, ще займається хореографією. На конкурсі представила 2 номери, в обох стала першою.

Нагороди, кажуть дівчата, приємна відзнака кропіткої щоденної праці. Навчання і репетиції присутні в їхньому повсякчас – і в коледжі, і вдома.

Дівчата різні за віком, кожна обрала спеціальність за покликанням серця. Постійні учасниці конкурсів і фестивалів. Поєднує їх навчання в однієї педагогині – голови комісії естрадного співу артколеджу Яни Подунай. Розповідає: що її завдання, як викладачки – розпізнати талант та розправити дівчатам крила.

Яна Подунай ділиться секретом успіху. Він криється в методиці викладання. Її свого часу опанувала в коледжі Берклі. Каже: класична школа співу у поєднанні з західними традиціями дає чудові результати.