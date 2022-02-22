 Чотирилапі охоронці готелю “Парус” шукають домівку

Недобудову – знести, собак вигнати на вулицю. Майже тиждень місто переймається долею чотирилапих охоронців готелю Парус. Тварин прибрали з його території. Тепер ними опікуються волонтери та всі небайдужі. Чотирилапим знайшли притулок, поки тривають пошуки потенційних господарів. З подробицями Софія Куценко.

Цілий родинний підряд ще донедавна охороняв готель “Парус”. Мама-собака і двоє її синів були вірним помічниками місцевих охоронців. Однак будівлю вирішили знести. Працівників звільнили, а чотирилапі залишились напризволяще.

Вагітну собаку Дусю кілька років тому викинули під паркан недобудови. Тут вона народила двох цуценят. Відтоді долею чотирилапих опікувалися охоронці будівлі. Щодня протягом останніх двох років навідувала пухнастих і пані Марина. Власним коштом годувала та піклувалася про їхнє здоров’я, навіть лікувала у ветеринарній клініці. Новина, що тварин виганяють на вулицю стала для Марини справжнім шоком. Тимчасово собак вдалося прилаштувати в КП “Зооконтроль”. А жінка почала шукати для них притулок.

Взяти під опіку чотирилапих погодились у притулку “Пегас”. Попри перезавантаженість, собакам знайшли окремий вольєр. Тепер їх доглядають волонтери.

Поки пухнасті адаптовуються до нових умов проживання, за ними уважно стежать працівники притулку. Кажуть: собаки активні та йдуть на контакт, людей зовсім не бояться. Крім того, тварини стерилізовані та мають усі необхідні щеплення. Певний час тут вивчатимуть їхній характер та звички. Далі шукатимуть чотирилапим господарів.

Наразі в “Зооконтролі”перебувають ще три собаки з готелю “Парус”. Вони охороняли іншу частину території. Їх до притулку доставили пізніше.

Одну собаку планує забрати колишній охоронець готелю. Іншим – вже шукають нову домівку.