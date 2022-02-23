Депутати Дніпра затвердили програму сприяння територіальній обороні міста

Готовність до національного спротиву. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Депутати затвердили програму сприяння територіальній обороні міста. А міський голова звернувся до громади з проханням зберігати спокій та холодну голову. Про сесійні рішення – далі детальніше.

Ще до початку сесії міський голова зачитав звернення до громади щодо ситуації, яка відбувається на північно-східному кордоні. І попросив депутатів підтримати його. Рішення було одностайним.

На сесії були присутні мати, сестра та донька Віри Лебединець – контролера режимного об’єкта, яка трагічно загинула під час стрілянини на Південмаші. Їм вручили медаль “Захисник вітчизни” за особисту мужність і героїзм. Нагородили жінку посмертно.

Також на сесії розглянули низку фінансово-бюджетних питань. У тому числі програму сприяння територіальної оборони міста. Вона дозволить фінансувати різні потреби в сумі до 100 мільйонів.

Проголосували депутати й “за” купівлю ще 14 вживаних трамваїв із Європи.

Також ухвалили рішення знести недобудову готелю “Парус” та збільшити фінансування бюджету участі.

З ініціативою збільшити фінансування і відкорегувати програму “Бюджет участі” до депутатів звернулися самі автори проєктів. У міськраді їх підтримали.