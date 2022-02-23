Українці масово жертвують гроші на армію
Понад 20,5 мільйонів. За останню добу саме стільки перерахували українці фонду “Повернись живим”, що підтримує нашу армію. На фейсбук сторінці благодійників зазначено, що вони у режимі 24\7 конвертують внески у реальну допомогу для передової.
Наразі фонд має сотні заявок від військових. Їх оперативно обробляють, щоб посилювати армійців і вигравати державі час там, де вона не встигає.
Для переказів по Україні️
📌Рахунок в Ощадбанку:
IBAN: UA223226690000026007300905964
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.
📌Рахунок в Приватбанку:
IBAN: UA383052990000026005015017860
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.
📌Рахунок Bitcoin
Номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
Фонд «Повернись живим»