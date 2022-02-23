Мешканці Західного скаржаться на захаращену територію біля скверу
Купи сміття посеред віддаленого житлового масиву. Мешканці Західного скаржаться на захаращену територію біля скверу на вулиці Данила Галицького. Територію неодноразово приводили до ладу та сміття там з’являється знову і знову. Хто несе відповідальність за благоустрій території з’ясовувала Софія Куценко.
Порожні пляшки, бляшанки, поліетилен та навіть залишки їжі. Мінізвалище відходів утворилось поруч з центральним сквером на житломасиві Західний.
Навколо захаращеної зони й сміттєзвалища – будинки, кіоски та навіть медична лабораторія. Повз неї щодня проходять тисячі тамтешніх мешканців. Вони обурені, що у самісінькому центрі Західного такий безлад.
Хто має стежити за порядком на цій території – більшість із людей не знають. Утім погоджуються, що починати потрібно із себе. По-перше, хоча б не смітити.
За вивіз сміття на цій території, кажуть у міськраді, відповідальність несуть суб’єкти господарювання. Це власники магазинів і торговельних точок. За неналежне виконання своїх обов’язків на підприємців вже складали приписи та адмінпротоколи. Незабаром, обіцяють у департаменті екології, навідаються на Західний з черговим рейдом.
Чиновники вкотре нагадують про обов’язкове укладання договорів на вивезення сміття. Тарифи встановлені згідно з рішенням виконавчого комітету міськради.