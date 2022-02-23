Мешканці Західного скаржаться на захаращену територію біля скверу

23.02.2022 18:01

Купи сміття посеред віддаленого житлового масиву. Мешканці Західного скаржаться на захаращену територію біля скверу на вулиці Данила Галицького. Територію неодноразово приводили до ладу та сміття там з’являється знову і знову. Хто несе відповідальність за благоустрій території з’ясовувала Софія Куценко.

Порожні пляшки, бляшанки, поліетилен та навіть залишки їжі. Мінізвалище відходів утворилось поруч з центральним сквером на житломасиві Західний.

Навколо захаращеної зони й сміттєзвалища – будинки, кіоски та навіть медична лабораторія. Повз неї щодня проходять тисячі тамтешніх мешканців. Вони обурені, що у самісінькому центрі Західного такий безлад.

Хто має стежити за порядком на цій території – більшість із людей не знають. Утім погоджуються, що починати потрібно із себе. По-перше, хоча б не смітити.

За вивіз сміття на цій території, кажуть у міськраді, відповідальність несуть суб’єкти господарювання. Це власники магазинів і торговельних точок. За неналежне виконання своїх обов’язків на підприємців вже складали приписи та адмінпротоколи. Незабаром, обіцяють у департаменті екології, навідаються на Західний з черговим рейдом.

Чиновники вкотре нагадують про обов’язкове укладання договорів на вивезення сміття. Тарифи встановлені згідно з рішенням виконавчого комітету міськради.

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