Жителі ОСББ за рік насортували сміття на 6 тисяч гривень

2 роки мешканці одного з будинків в Індустріальному районі самостійно відокремлюють та здають відходи як вторинну сировину. Кошти витрачають на господарчі потреби ОСББ. Міськрада всіляко підтримує таку ініціативу та закликає долучатися інших дніпрян. Детальніше про це – дивіться у сюжеті.

Мешканці будинку № 19 по вулиці Тверській – це люди, які сумлінно дбають про екологію. Вже понад 2 роки вони сортують сміття за власною ініціативою. Кажуть, цей процес нескладний і потребує мінімум зусиль.

Сміття природного походження місцеві викидають в баки. Паперові, пластикові та бляшані відходи – у спеціальну коробку. Раз на тиждень ініціативні мешканці збираються тут та відокремлюють з неї сміття. Коли відходів збирається достатньо – здають їх як вторинну сировину.

За минулий рік мешканці “насортували” сміття на 6 тисяч гривень. Ці кошти змогли використати з користю – на господарчі потреби ОСББ. Міська влада цілком підтримує таку ініціативу і ставить будинок на Тверській у приклад іншим ОСББ.

Екологи також підтримують таку ініціативу містян. Проте вважають, що наразі Дніпро не має необхідної інфраструктури для правильного сортування сміття.

Минулого року екоактивісти запустили інтерактивну мапу України з місцями прийому вторсировини. Наразі у Дніпрі працює 8 офіційних пунктів, де можна здати відходи на перероблення.