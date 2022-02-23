Сьогодні по всій країні введений надзвичайний стан, окрім Донеччини та Луганщини, де вже діє надзвичайний правовий режим. У Дніпропетровській облдержадміністрації заявили, що у зв’язку з цим повсякденне життя людей не зміниться. Отже, які обмеження передбачає надзвичайний стан, а також про тривожну валізу та готовність укриттів у Дніпрі – Марко Ручка далі.

В Україні на 30 днів запровадили надзвичайний стан, можливо згодом цей термін продовжать. Він діятиме в кожній області, окрім Донеччини й Луганщини, оскільки там він впроваджений з 2014 року. Представники обласної влади поки що не заявляють про будь-які обмеження для населення.

Тож школи, дитсадочки, банки, підприємства й інші установи працюють у звичайному режимі. Взагалі ж надзвичайний стан передбачає певні обмеження. Тож слід бути готовим до того, що можуть ввести:

особливий режим в’їзду і виїзду;

обмеження свободи пересування по території;

обмеження руху транспорту та його огляд;

заборону проведення масових заходів

заборону мітингів

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб;

припинення роботи аеропортів;

перекриття доріг

Усе це впроваджуватимуть лише за необхідності. Тим часом Президент видав наказ про призов резервістів. Тер центр вже розпочав виконувати завдання.

Люди переважно сприймають введення надзвичайного стану спокійно. Наприклад, Микола намагається діяти розважливо. Тікати з родиною не збирається, а навіть навпаки.

На вулицях Дніпра жодних змін не помітно, перехожі стримано коментують ситуацію.

Тим часом в ДСНС доповіли план дій на випадок надзвичайної ситуації. Почувши сирену, треба дочекатися сповіщення по ТБ або радіо і виконувати всі інструкції. Щодо укриттів – це може бути підвал, цокольний поверх будь-якого приміщення або ж паркінг торговельного центру. Найпростіше сховище — це підвал будь-якого приміщення.

Спеціалізованих бомбосховищ – в області лише півтори тисячі. З них 29% не відповідають нормам. Але ж, якщо буде безвихідна ситуація, від обстрілів вони убезпечать.

Також рятувальники рекомендують зібрати тривожну валізу. Якщо спакувати усе необхідне – рюкзак буде чималий. Що саме туди має увійти – можна дізнатися на сайті ДСНС.