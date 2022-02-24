Дефіциту не передбачається

24.02.2022 22:42

В супермаркетах усі необхідні твори в наявності й дефіциту не передбачається, оскільки продуктів вдосталь на складах. На заправках ситуація також контрольована. Обласна влада також повідомила, що комунальний транспорт має достатньо пального.

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