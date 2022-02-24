Увесь день дніпряни знімали готівку та скуповували продукти

Великі черги на АЗС, до банкоматів та в магазинах. Дніпряни масово знімають готівку та скуповують продукти. Ситуація в місті більш-менш спокійна. Детально про настрій дніпровців далі.

Від самого ранку дніпряни тримають руку на пульсі. Паніки у місті немає. Однак у магазинах, на АЗС та біля банкоматів – великі черги.

У середмісті бажаючих зняти готівку – чимало. На житломасивах черги до банкоматів розтягнулися на кілька кілометрів. Люди годинами чекають, аби зняти готівку. Намагаються зберігають спокій.

Нацбанк повідомив, що банківська система продовжує працювати. Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень. Натомість на руки отримати гроші можна в сумі до 100 тисяч гривень на день.

В магазинах від самого ранку ажіотаж. Люди, у прямому сенсі, спустошують полиці. На касах – величезні черги.

Кількакілометрові черги й на усіх АЗС Дніпра. Попри стрибок цін на пальне, водії заправляють повні баки.

Всупереч ситуації в країні, на вулицях Дніпра досить людно. Мешканці переважно зберігають спокій та не піддаються паніці.

Найважче сприймають ситуацію переселенці. Юлія до 2014 мешкала в Маріуполі. Війну бачила на власні очі. Зараз до Дніпра забирає родичів. Каже: трохи страшно, але намагається стримувати емоції.

Тим часом у Дніпрі поновлюють роботу волонтерські пункти. Всіх небайдужих закликають приносити харчові продукти та товари першої необхідності для біженців.