Надвечір четверга кількість міського транспорту скоротили на третину

Зранку транспортна інфраструктура Дніпра та області працювала у звичному режимі. Люди могли спокійно дістатись будь-якої точки. Лише надвечір рухомий склад вирішили скоротити на третину. Детальніше – далі.

В обласному управлінні транспорту ще зранку заявили, що всі 716 автобусів, які обслуговують приміські й міжміські напрямки вийшли на рейси. На автошляхах через скупчення автотранспорту спостерігаються невеликі затори, але вони не критичні.

У Дніпрі з транспортом також не було ніякого колапсу. Водії за звичним графіком вийшли на маршрути. Зранку і весь день люди без проблем пересувались містом на тролейбусах, трамваях і маршрутках.

Надвечір у годину пік кількість автобусів на маршрутах вирішили зменшити через зниження пасажиропотоку та через економію палива й часткову мобілізацію водіїв. У департаменті транспорту заявили, що за потреби використовуватимуть метро як укриття для населення.

Ну й у другій половині дня стало відомо, що маршрути №№ 60 і 109 скорочують свій рух до житлового масиву Тополя. Бо до аеропорту проїзд заборонений.