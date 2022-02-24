Медики Дніпра просять містян здавати кров

24.02.2022 22:21

Кров може знадобитися українським військовим та цивільним мешканцям. Банк крові працює у штатному режимі. Донором може бути будь-яка людина від 18 років, при собі слід мати паспорт та ІІН. Усю інформацію можна дізнатись за номером (056) 720-90-75.

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