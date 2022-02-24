Новини Медики Дніпра просять містян здавати кров 24.02.2022 22:21 Кров може знадобитися українським військовим та цивільним мешканцям. Банк крові працює у штатному режимі. Донором може бути будь-яка людина від 18 років, при собі слід мати паспорт та ІІН. Усю інформацію можна дізнатись за номером (056) 720-90-75. Теги: Дніпро, донорство, російсько-українська війна Продовжити читання Уперед В Дніпрі та області ввели комендантську годинуНазад Надвечір четверга кількість міського транспорту скоротили на третину Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🗺 Які цікаві туристичні ма Неподалік від транспортног НЕЙМОВІРНИЙ РОЗІГРАШ КВИТК Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Увесь день дніпряни знімали готівку та скуповували продукти 24.02.2022 22:48 Новини Дефіциту не передбачається 24.02.2022 22:42 Новини Надвечір четверга кількість міського транспорту скоротили на третину 24.02.2022 22:29 Новини В Дніпрі та області ввели комендантську годину 24.02.2022 22:15 Новини По всій країні введений надзвичайний стан 23.02.2022 18:19 Новини Українці масово жертвують гроші на армію 23.02.2022 18:11