Медики Дніпра просять містян здавати кров

Кров може знадобитися українським військовим та цивільним мешканцям. Банк крові працює у штатному режимі. Донором може бути будь-яка людина від 18 років, при собі слід мати паспорт та ІІН. Усю інформацію можна дізнатись за номером (056) 720-90-75.

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