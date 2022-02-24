В Дніпрі та області ввели комендантську годину

Вона діятиме з 22:00 по 06:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

Якщо людина під час комендантської години перебуває на вулиці без дозволу або ґрунтовних причин, то комендантський патруль має право її затримати для перевірки документів та щоб встановити причину порушення комендантської години.

В разі потреби, патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян.

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