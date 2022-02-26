Увага! Бомбосховища на території заводів ІНТЕРПАЙП будуть відкриті для городян у разі повітряної тривоги.

Вхід – від прохідних заводів, далі – слідувати за вказівниками.

З собою мати:

1) Воду

2) Запас продуктів

3) Документи

4) Теплі речі

5) Засоби індивідуального захисту

Адреси:

Дніпро, вул. Каштанова, 35 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НТЗ)

Дніпро, вул. Столєтова, 21 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НТЗ)

Дніпро, вул. Липова, 1 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ)

Нікополь, пр. Трубників, 56 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ)

Новомосковськ, вул. Сучкова, 115 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НМТЗ)