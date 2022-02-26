Бомбосховища на території заводів ІНТЕРПАЙП будуть відкриті для городян у разі повітряної тривоги.

26.02.2022 13:58

Увага! Бомбосховища на території заводів ІНТЕРПАЙП будуть відкриті для городян у разі повітряної тривоги.
Вхід – від прохідних заводів, далі – слідувати за вказівниками.

З собою мати:
1) Воду
2) Запас продуктів
3) Документи
4) Теплі речі
5) Засоби індивідуального захисту

Адреси:
Дніпро, вул. Каштанова, 35 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НТЗ)
Дніпро, вул. Столєтова, 21 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НТЗ)
Дніпро, вул. Липова, 1 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ)
Нікополь, пр. Трубників, 56 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ)
Новомосковськ, вул. Сучкова, 115 (прохідна заводу ІНТЕРПАЙП НМТЗ)

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