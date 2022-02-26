УВАГА!

На Дніпропетровщині від 26 лютого 2022 року подовжили комендантську годину. Вона діятиме з 20:00 до 06:00.

У цей час мешканці області повинні перебувати вдома. Таке рішення прийняла Рада оборони Дніпропетровської області.



Під час дії комендантської години мешканцям області заборонено перебувати на вулицях та у громадських місцях без спецперепусток. Виключення – за службовими посвідченнями працівники Дніпропетровської ОДА та обласної ради, Дніпровської міської ради, правоохоронних органів і органів військового управління, військових частин та підрозділів Збройних Сил України. А також працівники критичної інфраструктури – за службовими посвідченнями.

Порушників відправлятимуть до Нацполіції. У період комендантської години громадський транспорт не працюватиме.