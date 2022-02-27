Філатов повідомив про рішення військової адміністрації відкрити мисливські крамниці, де можна придбати зброю для оборони міста

27.02.2022 13:00

Станом на 11:00 27 лютого ситуація у Дніпрі та області є повністю контрольованою. Місто продовжує укріплюватися. Також нині військова адміністрація ухвалила рішення про відкриття мисливських магазинів,

де всі охочі придбати зброю та патрони можуть зробити це цілком легально. «До цього такі крамниці були закриті — аби уникнути випадків мародерства. Та з огляду на те, яку ми бачимо самоорганізацію людей, нині їх відкривають. Тож всі, хто хоче придбати вогнепальну зброю для самозахисту, — будь ласка», — сказав мер Дніпра Борис Філатов під час брифінгу.

Він також подякував небайдужим громадянам, які долучаються до волонтерства, тероборони й іншої допомоги в обороні міста. «Нині все контрольовано. Якщо будуть якісь потреби, ми доведемо це до відома містян. Звертаються цілі підприємства з власною технікою, люди, в яких є будматеріали, підприємці. Ми всіх кооперуємо», — додав Філатов.

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