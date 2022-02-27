Фахівці Дніпропетровськгазу по всій області перевіряють газорозподільні мережі на наявність міток

🔻Фахівці Дніпропетровськгазу з 9:00 по всій області перевіряють газорозподільні мережі на наявність міток.

В АТ “Дніпропетровськгаз” просять не перешкоджати діяльності працівників. Фахівці одягнені у спецодяг підприємства та мають посвідчення працівника. Пересуваються на брендованих спеціальних автомобілях.

❗️Якщо ви побачили підозрілі позначки на газових мережах, телефонуйте до поліції або за номером 104.