Фахівці Дніпропетровськгазу по всій області перевіряють газорозподільні мережі на наявність міток

27.02.2022 13:20

🔻Фахівці Дніпропетровськгазу з 9:00 по всій області перевіряють газорозподільні мережі на наявність міток.

В АТ “Дніпропетровськгаз” просять не перешкоджати діяльності працівників. Фахівці одягнені у спецодяг підприємства та мають посвідчення працівника. Пересуваються на брендованих спеціальних автомобілях.

❗️Якщо ви побачили підозрілі позначки на газових мережах, телефонуйте до поліції або за номером 104.

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