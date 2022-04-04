Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 04.04.2022

04.04.2022 10:14

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 18300 осіб,
танків ‒ 647 од,
бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
артилерійських систем – 330 од,
РСЗВ – 107 од,
засоби ППО – 54 од,
літаків – 147 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки – 1273 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92.
Спеціальна техніка – 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!

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