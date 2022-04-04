Сьогодні запланована евакуація людей із Маріуполя та низки населених пунктів на Луганщині – віце-прем’єр-міністр

В Україні 4 квітня заплановано евакуацію людей із населених пунктів, постраждалих від війни РФ проти України, у Луганській та Донецькій областях. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, у Донецькій області працюватиме коридор із Маріуполя до Запоріжжя для приватного транспорту.

«Із Запоріжжя в Маріуполь вже виїхало 15 автобусів для евакуації наших людей. Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуша разом із сімома автобусами», – зазначила Ірина Верещук.

Також, за її словами, запланована евакуація населення у Луганській області з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та смт Нижнє.

«У Луганській області окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони. Попри це мужні поліцейські, військові та водії під керівництвом голови Луганської військової адміністрації продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватися», – наголосила віце-прем’єр-міністр.