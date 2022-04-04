Є безліч доказів, що саме російські війська знищують мирні міста, катують та вбивають мирних людей – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні був дійсно важкий день. Емоційний.

Відвідав наші міста на Київщині, які ми звільнили від окупантів. Стоянка, Ірпінь, Буча.

Звичайно, зараз ця місцевість виглядає вже не так, як вчора. Тіла вбитих людей, вбитих українців вже забрали з більшості вулиць. Але у дворах, у будинках убиті ще залишаються.

Міста просто розбиті. На дорогах спалена військова техніка, розбиті й розстріляні машини. Особливо важко дивитися на сліди куль на автівках із написом «Діти».

Ми тільки почали розслідування всього того, що наробили окупанти. На цей час тільки в одній Бучі відомо про понад триста вбитих і закатованих людей. Імовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто. І це тільки одне місто.

Одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим.

Вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. Безумовно, за це буде відповідальність для окупантів.

Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Усе, щоб їх покарати. Це буде спільна робота нашої держави з Європейським Союзом і міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

Обговорив сьогодні це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. А також із канцлером Австрії Негаммером. Домовилися про його візит в Україну найближчим часом.

Розслідування воєнних злочинів російських військ обговорив і з Президентом Польщі Дудою. Також говорили про нові санкції проти Росії, гуманітарну та оборонну співпрацю з Польщею.

Всі злочини окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Хочу підкреслити: ми зацікавлені в максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі й пояснені всій міжнародній спільноті. Ми забезпечуємо максимальний доступ журналістів у Бучу та інші звільнені міста України. Сотень журналістів з усього світу. І ми зацікавлені в тому, щоб там побували тисячі журналістів. Якнайбільше! Щоб світ бачив, що зробила Росія.

Впевнений, ви знаєте про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових.

Чому нову стару? Все просто. Бо таку ж тактику вони застосували, коли окупанти збили малайзійський «Боїнг» над Донбасом. Вони звинувачували Україну. Навіть придумували різні конспірологічні нібито пояснення. Дійшли й до того, що навіть стверджували, ніби трупи «підкинули» на борт літака перед тим, як він упав.

Зараз вони роблять приблизно те саме. Так само брешуть. Намагаються спотворювати факти. Але, як і тоді, у них нічого не вийде. Вони не зможуть обманути весь світ.

Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав. Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим.

Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни.

Маємо усвідомлювати також і те, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли. Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтервʼю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший.

Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо.

Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують, вбивають мирних людей.

Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика «Дер Штюрмер». Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.

У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі.

Хочу відзначити також і реакцію лідерів демократичного світу на те, що вони побачили в Бучі. Санкційна відповідь Росії на масове вбивство цивільних має бути нарешті потужною. Але невже треба було дочекатися такого, щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск?

Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло.

Ще раз наголошую: Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі, звільнити наші міста. І якби ми вже отримали те, чого потребуємо, – всі ці літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, ми змогли б урятувати тисячі людей. Я вас не звинувачую – я звинувачую тільки російських військових. Але ви б могли допомогти.

Я продовжу говорити це в очі всім, від кого залежить рішення про зброю для України.

Ми вже розпочали підготовку всієї необхідної роботи для відновлення нормального життя у звільнених районах. Проводиться розмінування території. Наші сапери знешкоджують тисячі вибухонебезпечних предметів щодня! Найближчим часом відновимо подачу електрики, відновимо подачу води на всю цю територію нашої держави. Забезпечимо медичну допомогу, нормальний доступ до товарів – настільки, наскільки це можливо в наявних умовах.

Звісно, відновимо й зруйноване та пошкоджене житло. Відновимо дороги, мости, інфраструктуру. Життя прийде знову в кожне місто, в кожну громаду, які окупанти намагалися знищити.

Цього тижня продовжую виступи зі зверненнями до парламентів народів світу. Сьогодні була Румунія. Подякував румунському народу за тепле ставлення до наших переселенців. Це правда. Закликав до більших санкцій проти Росії. казав і про те, що лідерство Румунії незамінне для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та для відновлення справедливості в Європі в цілому.

Завтра виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН.

Висловив сьогодні співчуття Президенту Литовської Республіки та всьому литовському народу у звʼязку із жорстоким убивством російськими окупантами в Маріуполі всесвітньо відомого документаліста Мантаса Кведаравічюса. У 2016 році він зняв фільм про наш мирний Маріуполь, який незадовго до того опинився на передовій війни на Донбасі. А тепер саме там було забране його життя. Вічна памʼять!

Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше.

Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними.

І традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв. Державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних Сил України, із них троє – посмертно.

Вічна слава всім нашим героям!

Вічна памʼять кожному і кожній, хто загинув за нашу державу!

Слава Україні!