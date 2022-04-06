У Дніпропетровській ОВА розповіли, як розпізнати фейки.

06.04.2022 16:11

Мешканців Дніпропетровщини закликають не поширювати фейки. Натомість перевіряти інформацію та читати офіційні джерела. Про це йшлося під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Основна мета поширення фейків – викликати у населення панічні настрої та емоційний дисбаланс. Слід з обережністю ставитися до інформації у соцмережах та чатах – дуже часто вона не достовірна. Довіряти потрібно виключно офіційним джерелам та не поширювати неперевірені дані», – розповіла директорка комунального підприємства «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» Альона Чуєва.

Вона додала – прочитавши інформацію, слід перевірити першоджерело. З’ясувати, хто автор контенту та коли його опублікували.

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