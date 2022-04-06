Mіські новини Новини Вірменська спільнота допомагає волонтерським пунктам 06.04.2022 15:55 Вірменська спільнота Дніпропетровщини постійно збирає гуманітарну допомогу та направляє її різним волонтерським пунктам по всій Україні. Цього разу завантажили мікроавтобус для мешканців Харкова. Продовжити читання Уперед На Дніпропетровщині три тисячі дітей-переселенців долучились до онлайн-занятьНазад У Дніпропетровській ОВА розповіли, як розпізнати фейки. Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі один з ресторанів безкоштовно годує переселенців 06.04.2022 16:15 Mіські новини Новини У Дніпропетровській ОВА розповіли, як розпізнати фейки. 06.04.2022 16:11 Mіські новини Новини На Дніпропетровщині три тисячі дітей-переселенців долучились до онлайн-занять 06.04.2022 12:22 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 06.04.2022 06.04.2022 10:56 Mіські новини Новини На Дніпропетровщині ворожі ракети влучили в нафтобазу та один із заводів 06.04.2022 9:52 Новини Новини України 24 лютого 2022 року для українців почався новий відлік життя й боротьби за нього. 06.04.2022 8:20