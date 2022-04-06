Вірменська спільнота допомагає волонтерським пунктам

06.04.2022 15:55

Вірменська спільнота Дніпропетровщини постійно збирає гуманітарну допомогу та направляє її різним волонтерським пунктам по всій Україні. Цього разу завантажили мікроавтобус для мешканців Харкова.

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